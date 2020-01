Estorsione con metodo mafioso, arrestata ex consigliera regionale del Lazio

Su disposizione del gip di Roma è stata arrestata dagli uomini della Squadra mobile di Latina Gina Cetrone , ex consigliera regionale Pdl del Lazio, ora coordinatrice regionale di "Cambiamo! Con Toti". Le accuse sono di estorsione, atti di illecita concorrenza e violenza privata, aggravati dal metodo mafioso. Con la Cetrone sono finite in carcere altre quattro persone: Armando, Gianluca e Samuele Di Silvio e Umberto Pagliaroli.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Gina Cetrone e il marito Pagliaroli nell'aprile del 2016, chiesero "l'intervento di Samuele e Gianluca Di Silvio e Agostino Riccardo per la riscossione del credito vantato nei confronti di un imprenditore dopo avere 'incassato' l'autorizzazione di Armando Di Silvio detto Lallà, capo dell'associazione di stampo mafioso".

Cetrone e il marito avrebbero convocato l'imprenditore presso la loro abitazione intimandogli il pagamento immediato della somma di denaro dovuta impedendogli di andare a bordo della sua auto. "In questo contesto - si legge in una nota - i Di Silvio e Riccardo minacciavano l'imprenditore prospettando conseguenze e ritorsioni".

Un'azione violenta che, stando all'accusa, avrebbe ottenuto risultati immediati alla luce del fatto che il giorno successivo la vittima dell'estorsione si è recata in banca e dietro "la stretta sorveglianza dei Di Silvio e Riccardo" che lo attendevano fuori dalla filiale, ha effettuato un bonifico di 15mila euro in favore della società di Cetrone e Pagliaroli. Non solo: "per il disturbo" l'imprenditore consegnò 600 euro ai tre.