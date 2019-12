Casamonica in tv, Mario Giordano: "Guardare prima di giudicare, la nostra è lotta ai clan"

La questione - Il dibattito in "Fuori dal coro" alla presenza di Luciano Casamonica verteva sulle richieste di risarcimento della sua famiglia allo Stato per i terreni sequestrati e le case demolite.

Morra: "Presenza Casamonica in tv grave segnale" - "Ospitare personaggi come Luciano Casamonica in tv è grave, - è l'accusa del 5Stelle Morra, presidente della commissione Antimafia, - è contrario al senso di legalità che dovremmo avere a cuore tutti. E' incomprensibile il perché si debba dare voce a chi ha saccheggiato, sfruttato un'intera città, agendo con violenza e prevaricazione. Non si può accettare che la mafia sia avanspettacolo".

Giordano: "Morra dovrebbe guardare prima di giudicare" - "Pensassero ad aiutare le vittime, anziché invocare censure idiote", risponde Mario Giordano al presidente della Commissione antimafia Morra.