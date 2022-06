Estate, truffe sulle case vacanza: la guida per prenotare online in sicurezza

Prenotare online un alloggio per le vacanze è facile, bisogna però fare i conti con la possibilità di imbattersi in tentativi di truffa.

Secondo il primo Rapporto Censis-DeepCyber al 65% degli italiani è capitato di essere bersaglio di mail ingannevoli: le prenotazioni di viaggi e alloggi figurano fra le 5 attività digitali ritenute a più alto rischio per la sicurezza dei propri dati personali. Così per prevenire i raggiri arrivano i consigli di Polizia di Stato e Airbnb. "Con l'avvicinarsi del periodo estivo - spiega Ivano Gabrielli, direttore del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni - il numero di chi prenota e acquista in Rete viaggi e vacanze è in costante aumento, complice anche la ricerca di offerte a bassissimo costo". "Purtroppo, - aggiunge - non sempre queste attività risultano immuni da rischi. Per questo motivo abbiamo realizzato in collaborazione con Airbnb una guida online all'e-commerce sicuro con alcuni utili consigli".