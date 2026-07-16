Esplosione palazzina a Torino, Zippo condannato a 27 anni di reclusione

Come scritto da Ansa, dopo la lettura della sentenza, Zippo è scoppiato in lacrime ed è stato abbracciato dai genitori, presenti in aula. "Non penso che se l'aspettasse, ma francamente nemmeno io mi aspettavo una condanna così, ha affermato l'avvocato Basilio Foti, difensore di Zippo. "Mio figlio non è un assassino. Mi dispiace che abbia fatto un gesto, forse incomprensibile. Dispiace per lui. Per un genitore è brutto perché, fosse stato veramente un assassino, allora non sarei neanche qui. Ma siamo stati sempre uniti", ha dichiarato invece il padre Domenico.