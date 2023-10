Esodo per il ponte di Ognissanti: in viaggio 8 milioni e 400mila italiani

In pochi andranno all'estero: l'89,8% dei vacanzieri resterà in Italia, si spenderanno in media 451 euro a persona

L'esodo per il ponte di Ognissanti sarà piuttosto consistente: secondo un'indagine di Federalberghi, saranno circa 8 milioni e 369 mila gli italiani che si metteranno in viaggio.

Quanto spenderanno gli italiani? Il 45,5% degli italiani ha deciso di ridurre la spesa per il viaggio per il ponte di Ognissanti a causa dell'inflazione. Si spenderanno in media 451 euro a persona. Il 27% del budget dei vacanzieri sarà destinato ai pasti, il 25,5% al pernottamento, il 25,4% alle spese di viaggio, il 10% allo shopping e il 12,1% ad attività di svago.

Le scelte per le vacanzine di novembre Il 32,7% dei vacanzieri soggiornerà a casa di amici e parenti, il 21,3% in albergo, il 19,6% in un bed & breakfast e il 13,6% in una casa di proprietà. Si trascorreranno in media tre notti fuori casa. Il 67% dei vacanzieri utilizzerà la propria macchina per recarsi presso il luogo della vacanza. Il 21,6% viaggerà in aereo e il 3,4% in treno.

Durante questo ponte, le attività principali consisteranno in passeggiate per il 47,4% delle persone, in escursioni e gite per il 24,7%, in partecipazione a eventi enogastronomici per il 24,4% e in visite a monumenti per il 22,2% e a musei o mostre per il 18,5%.