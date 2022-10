L'Italia dei borghi: i più belli da visitare in autunno

Hanno una storia antica, che emerge con chiarezza dai loro monumenti , ma soprattutto offrono un’atmosfera speciale e quasi magica, tutta da scoprire. Ecco allora dieci borghi, da Nord a Sud, da scoprire in lentezza all’inizio dell’ autunno

Dieci splendidi borghi che in autunno diventano irresistibili

Liberi dalla folla dei turisti si mostrano in tutta la loro magia

CASTIGLIONE D'ORCIA, Siena

– Situato nel cuore della Val d’Orcia, la regione di colline più scenografiche e più fotografate al mondo, si trova arroccato su una collina della pendice settentrionale del monte Amiata. Il piccolo centro storico è un vero gioiello e un perfetto esempio di architettura toscana, con le case a pietra viva e mattoni, le stradicciole tortuose e a saliscendi, dalle quali ammirare gli scorci sulla campagna circostante.

ANGHIARI, Arezzo

- I vicoli del centro storico raccontano mille storie, a cominciare da quella di un affresco di Leonardo da Vinci che forse il genio vinciano non dipinse mai, ma di cui restano comunque alcuni studi preparatori. Al centro di una battaglia determinante, combattuta nel 1440 tra Milanesi e Fiorentini, è un borgo di bellezza mozzafiato, assolutamente da visitare e da conoscere.

CIVITELLA ALFEDENA, L’Aquila

- Situata nel cuore del Parco Nazionale degli Abruzzi, prospiciente al lago di Barrea, questo grazioso borgo conserva un bel centro storico intatto, con una torre trecentesca, palazzetti del Seicento e Settecento, e la seicentesca chiesa di San Nicola.

TELLARO, La Spezia

- Questo piccolo e pittoresco borgo marinaro, caratterizzato dalle tipiche casette colorate, è la frazione più orientale del comune di Lerici, in provincia della Spezia. Arroccato su una scogliera che si affaccia sul Golfo, è da sempre meta di molti artisti italiani e stranieri. È stato annoverato tra i borghi più belli d'Italia.

BRISIGHELLA, Ravenna

– Il borgo sorge su tre pinnacoli rocciosi, i cosiddetti "Tre Colli", sui quali sono state edificate la trecentesca Rocca Manfrediana, il santuario del Monticino (XVIII secolo) e la torre dell'Orologio, ricostruita nell'Ottocento sui resti di un insediamento difensivo del XII secolo. La cittadina ha un pittoresco centro storico nel quale è da vedere la Via degli Asini, una strada sopraelevata e coperta da archi, così chiamata per la consuetudine di far passare di qui le carovane di animali adibiti al trasporto del materiale dalle vicine cave di gesso.

MORANO CALABRO, Cosenza

– Un pugno di case abbarbicate alle pendici di una collina, vicoli tortuosi, le rovine di un castello saraceno: siamo a Morano Calabro, all’interno del Parco del Pollino. Il paese, che conserva intatta la sua struttura medievale, è un vero borgo-presepe che conserva preziosi capolavori d’arte, da scoprire nella la chiesa arcipretale dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, risalente all’Undicesimo Secolo.

ERICE, Trapani -

La città fu fondata 2500 anni fa dagli Etruschi, ma secondo lo storico greco Tucidide, fu invece edificata dagli esuli troiani che, fuggendo nel Mar Mediterraneo, avrebbero trovato qui il posto ideale per il loro insediamento. Sempre secondo la mitologia greca, deve il suo nome a Eryx, figlio di Afrodite e di Bute, ucciso da Eracle.

CIVITA DI BAGNOREGIO, Viterbo

- Si trova nella Valle dei calanchi, tra il lago di Bolsena a ovest e la valle del Tevere a est, alla sommità di una collina progressivamente erosa e interessata da frane: Ora la frazione sorge su un cucuzzolo isolato, è collegata al circondario solo da un lungo ponte a gradini ed è abitata da appena 16 persone (dati 2011).

SAURIS, Udine -

Sauris è un piccolo comune con meno di 400 abitanti, ma di grande bellezza. Situato in Val Lumiei, nella regione montana della Carnia, ha nel suo territorio un pittoresco lago artificiale (il lago di Sauris), formatosi dopo la costruzione di una diga. La sua frazione Sauris di Sotto è un'isola linguistica germanofona.

GRINZANE CAVOUR, Cuneo

- Il nome del borgo rende omaggio dal 1916 allo statista risorgimentale Camillo Benso conte di Cavour, che di Grinzane fu sindaco per diciassette anni. Il paese è dominato dall'imponente castello medievale, sede dell'enoteca regionale e già centro della tenuta agricola di proprietà della famiglia Cavour. Il periodo della vendemmia è uno dei migliori per visitarlo.