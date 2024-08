Esodo estivo, sabato da bollino nero in autostrada: i tratti più trafficati | Bollino rosso domenica

A intimorire automobilisti e autorità sono anche le temperature. Per i meteorologi, i prossimi saranno i giorni più torridi di una stagione che già da settimane sta mettendo a dura prova gli italiani. Il ministero della Salute ha previsto bollini rossi per le alte temperature in 9 città, che saliranno a 14 domenica. Si tratta di più della metà dei 27 centri urbani monitorati nel bollettino del ministero sulle ondate di calore. In arrivo anche notti "tropicali", con temperature minime che tra domenica e lunedì non scenderanno sotto i 29 gradi. Tutta la Liguria soffrirà notti caldissime, come anche a Massa, Messina, Reggio Calabria e Treviso. La minima prevista si aggirerà sui 25°C, con 24°C a Firenze, Napoli, Pisa e Venezia. Proprio le minime aumenteranno ancora di più tra domenica e lunedì con picchi di 27-29°C non esclusi a Genova, Savona, La Spezia, Massa e Messina. Ancora oltre i 25 gradi centigradi di minima da Trieste in giù, da Gorizia a Palermo passando per Napoli, Pisa e Rimini". Anche le massime, ovviamente, saranno nordafricane, vicine ai 40 gradi da Nord a Sud. In Alto Adige sono previste temperature superiori ai 35 gradi.