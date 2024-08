Esodo, scatta il weekend più trafficato di tutto agosto | Benzina ancora in calo

Per chi si mette in viaggio è importante, più che mai nei giorni di esodo, seguire una serie di accortezze. Dotarsi di generi di prima necessità e di una scorta d'acqua per evitare disidratazione durante il viaggio, soprattutto nei giorni in cui è previsto grande caldo. Controllare il veicolo, in particolare pressione degli pneumatici, efficienza delle luci, livelli di olio e acqua. Consultare il meteo e il calendario dei giorni critici nei quali i tempi di percorrenza potranno essere maggiori della norma valutando eventuali percorsi alternativi. Non assumere sostanze alcoliche o droghe prima o durante la guida. Tutti i passeggeri e il guidatore devono indossare la cintura e assicurare i bambini nei seggiolini o negli adattatori (fino a 1,50 metri di altezza). Rispettare i limiti di velocità e tenersi sempre sulla corsia libera a destra, mantenendo la distanza di sicurezza. In caso di stanchezza o sensazione di sonno fermarsi sempre, in sicurezza in area di servizio, per riposarsi e recuperare le energie psicofisiche. Non distrarsi mai alla guida. Sono tre i tipi di distrazione da evitare quando si conduce un veicolo: visiva (non guardare la strada), cognitiva (non porre attenzione alla guida) e manuale (avere le mani impegnate).



Benzina ancora in calo, il livello più basso da febbraio Alla vigilia dell'ultimo grande esodo estivo, continuano a scendere i prezzi dei carburanti alla pompa, mentre la quotazione internazionale della benzina mette a segno il terzo rialzo consecutivo e quella del gasolio torna invece a scendere lievemente. Il prezzo medio nazionale della benzina è al livello più basso dal 5 febbraio, quello del gasolio dal 18 giugno. Lo afferma Staffetta quotidiana aggiungendo che i prezzi nelle aree di servizio autostradali sono oggi mediamente più alti rispetto alla rete ordinaria di circa nove centesimi al litro sulla benzina in self service e di quasi undici centesimi sul gasolio.