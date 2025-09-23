Enna, malato di cancro rimane senza pensione d'invalidità: "Costretto a sospendere le cure"

Michelangelo, senza reddito e senza mezzi, ha dovuto sospendere le cure oncologiche: "Non ho neanche i soldi per il pullman per andare all'ospedale di Enna - ha raccontato - non mi vedono da un anno nel reparto di oncologia". A sostenerlo, in questo momento, è la solidarietà di singoli cittadini: il farmacista, che gli fornisce gratuitamente i medicinali; la Caritas; i vicini di casa e sua figlia. "Se non fosse per loro, non avrei nulla con cui vivere. Neanche il pane - ha confessato - Sono giorni che sto qui davanti al Comune e nessuno dell'amministrazione si è avvicinato, come se non esistessi".