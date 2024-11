15enne trovata impiccata a Enna, la madre: "Minacciata di morte a scuola, fatto nomi agli inquirenti"

"La sua stanza era completamente a soqquadro, con tutto l'intimo a terra", ha quindi proseguito nella trasmissione di Retequattro. E aggiunge: "Non so se l'hanno uccisa in casa, io penso che l'abbiano uccisa qui sopra perché le scarpe erano bianche e pulite. Ed è stata trovata in ginocchio, c’erano i solchi sotto le ginocchia perché l’hanno lasciata lì già pesante. Era già svenuta o morta".



Ma non è tutto, perché in esclusiva la donna aggiunge nuovi dettagli: "In questa cosa c'entrano anche gli adulti. Ho saputo che quel giorno Larimar a scuola era già stata minacciata di morte. A me nessuno ha detto nulla. Se qualcuno, il preside, il bidello, un docente mi avesse detto che mia figlia era stata minacciata di morte, io non l’avrei lasciata sola. La scuola ha tanta colpa nella morte di mia figlia".



A tutto ciò si aggiungono le parole della sorella di Larimar, che ricostruisce quanto sarebbe accaduto circa un mese prima della sua morte: "Mia sorella era stata invitata a cena da questa sua amica, ma dopo è stata presa in disparte dai genitori di questa ragazza, che riservava rancore nei confronti di mia sorella, per dirle che sua figlia sarebbe stata stufa del fatto che Larimar attirasse così tanto l'attenzione dei ragazzi che voleva lei".



"Quel giorno mia figlia a scuola è stata minacciata di morte. Abbiamo fatto nomi e cognomi agli inquirenti, che facciano in fretta", aggiunge ancora la mamma della quindicenne.