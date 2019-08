Uomo e donna scomparsi a Piacenza, i carabinieri diffondono la foto

L'appello dei carabinieri - La foto diffusa dai carabinieri è di Elisa Pomarelli: al momento della scomparsa era vestita con una maglietta nera con la scritta "ARMANI" e pantaloni beige. È alta circa un metro e 60. I militari invitano chiunque l'avesse notata ad avvisare immediatamente il Comando provinciale carabinieri di Piacenza o la Compagnia Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda ai seguenti numeri: 112, 0523 3411 (Comando provinciale CC. di Piacenza), 0523 244500 (Compagnia Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda).



Il pranzo e poi il nulla - Nella giornata di domenica 25 agosto, Elisa ha raccontatao ai genitori che sarebbe andata a Carpaneto Piacentino ma poi non ha più fatto ritorno a casa. E il suo caso sarebbe collegato a quello di Massimo Sebastiani: pare che tra i due ci fosse un legame di semplice amicizia. Dopo che entrambi sono stati visti pranzare in un ristorante di Ciriano, Sebastiani sarebbe stato visto, da alcuni testimoni, in un locale di Celleri, nel pomeriggio. E sarebbe stato notato perché indossava vestiti bagnati e sporchi di fango. Da quel momento non si hanno più notizie e informazioni sui due.