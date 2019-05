Viminale: nel 2018 oltre 9mila segnalazioni di minori scomparsi

In Italia, sono oltre 9.400 le segnalazioni di ricerca di minori scomparsi nel 2018. Di queste segnalazioni, il 48% si è risolto entro l'anno, con percentuali che oscillano dall'81% di ritrovamenti per i minori italiani al 35% per gli stranieri. E' quanto emerge dai dati del Viminale, secondo cui la motivazione di scomparsa è quasi sempre la fuga volontaria, da casa o dagli istituti di accoglienza.

La Rete Globale per i Minori Scomparsi (GMCN) dell'International Center for Missing & Exploited Children riunisce 29 Paesi di 4 continenti in una comunità internazionale in cui ogni bambino è importante e dove si lavora senza sosta per garantire un ambiente sicuro in cui crescere.



Il Servizio Centrale Anticrimine della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato si coordina con i membri del GMCN per studiare e condividere le migliori pratiche di prevenzione, sensibilizzazione e conoscenza, per una risposta globale al fenomeno dei bambini scomparsi e, insieme ai partner del GMCN, ricorda il 25 maggio - Giornata internazionale dei bambini scomparsi.