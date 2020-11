Uccise compagna, per la Corte la "tempesta emotiva" non ha inciso

ansa

"Il moto passionale che ha pervaso l'imputato" non ha inciso in modo "significativo" nella consumazione del delitto. Queste le motivazioni con cui la Corte di assise di appello di Bologna ha confermato i 30 anni a Michele Castaldo per l'uccisione della ex. La sentenza arriva dopo l'annullamento del primo appello in cui all'uomo erano state riconosciute attenuanti generiche per aver agito nel corso di una "soverchiante tempesta emotiva".