Riccione, uccise la ex in preda a una "tempesta emotiva": confermati i 30 anni nel nuovo processo d'appello

La Corte di assise di Bologna ha confermato la condanna a 30 anni inflitta in primo grado a Michele Castaldo per l'omicidio della ex Olga Matei a Riccione nel 2016. Il nuovo processo di secondo grado è stato disposto dopo l'annullamento, da parte della Cassazione, della discussa sentenza che citava la "soverchiante tempesta emotiva" per concedere le attenuanti generiche e, di conseguenza, ridurre a 16 anni la pena.