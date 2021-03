Uccisa a Faenza, il sicario Barbieri ha confessato | "L'ho sgozzata per 20mila euro e un'auto"

Durante l'interrogatorio, Barbieri ha rivelato che gli erano stati promessi 20mila euro e un'auto, mentre i 2mila euro in contanti trovati e sequestrati dalla polizia nel suo appartamento al momento dell'arresto non avevano alcuna relazione con il delitto.

Uccisa a Faenza, arrestati l'ex marito e un conoscente Ansa 1 di 7 Un fermo immagine tratto da un video della polizia di Ravenna: la macchina del presunto assassino che passa nei pressi dell'abitazione della vittima e lui che si aggira nel quartiere della donna il giorno dell'omicidio Ansa 2 di 7 Un fermo immagine tratto da un video della polizia di Ravenna: la macchina del presunto assassino che passa nei pressi dell'abitazione della vittima e lui che si aggira nel quartiere della donna il giorno dell'omicidio Ansa 3 di 7 Un fermo immagine tratto da un video della polizia di Ravenna: la macchina del presunto assassino che passa nei pressi dell'abitazione della vittima e lui che si aggira nel quartiere della donna il giorno dell'omicidio Ansa 4 di 7 Un fermo immagine tratto da un video della polizia di Ravenna: la macchina del presunto assassino che passa nei pressi dell'abitazione della vittima e lui che si aggira nel quartiere della donna il giorno dell'omicidio Ansa 5 di 7 Un fermo immagine tratto da un video della polizia di Ravenna: la macchina del presunto assassino che passa nei pressi dell'abitazione della vittima e lui che si aggira nel quartiere della donna il giorno dell'omicidio Ansa 6 di 7 Ansa 7 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci

L'ex marito si difende: "Non doveva ucciderla ma spaventarla" - Nell'interrogatorio di garanzia davanti ai pm Claudio Nanni, il 53enne arrestato con l'accusa di avere mandato un sicario a uccidere la 46enne Ilenia Fabbri di Faenza (Ravenna), si difende. Secondo Nanni l'incarito dato a Pierluigi Barbieri era solo di far paura alla ex moglie, che gli continuava a chiedere soldi, e non di ucciderla. Nanni ha precisato di avere dato a Barbieri circa

2mila euro per assolvere al suo compito.

LaPresse

"Ho dato io le chiavi" - Claudio Nanni (nella foto a sinistra) ha ammesso di aver dato la chiave della casa della ex moglie Ilenia Fabbri a Pierluigi Barbieri, precisando di essersi risolto a farle dare una lezione, perché lei gli chiedeva sempre soldi. A suo dire, la sola presenza di un estraneo in casa avrebbe dovuto spaventare la donna. Barbieri invece ha detto che gli era stato chiesto di non uscire dalla casa, senza avere prima ucciso la 46enne, per poi

simulare un furto finito in tragedia.