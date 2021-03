Omicidio Ilenia Fabbri, la telefonata della figlia ai carabinieri: "C'è qualcuno in casa"

Arianna telefona i carabinieri per chiedere aiuto dopo che la fidanzata, che si trova in casa sua con sua mamma Ilenia Fabbri, l'ha chiamata terrorizzata. È "Mattino Cinque" a mandare in onda l'audio della telefonata della figlia della donna uccisa a Faenza la mattina del 6 febbraio scorso: "Hanno detto che c'è qualcuno in casa, andate subito da loro, via Corbara 4", dice la ragazza parlando con i carabinieri.



"Fate presto perché c'è uno in casa, fate presto", ripete la 21enne che in quel momento si trova in auto con il padre Claudio Nanni, colui che sarà poi arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'omicidio dell'ex moglie.