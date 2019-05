Trovata morta in casa a Rimini la nipote di Vincenzo Muccioli, fondatore della comunità di San Patrignano

E' stata trovata morta in casa a Rimini la nipote 18enne di Vincenzo Muccioli, fondatore della comunità di San Patrignano, per il recupero per tossicodipendenti. La ragazza, di nome India, studentessa del quinto anno del liceo artistico, si trovava in un appartamento di proprietà della famiglia. Era sola dopo aver trascorso il sabato sera in compagnia di amici. Potrebbero essere state le esalazioni di monossido di carbonio di una stufetta a ucciderla.