Tre giorni senza cellulare, la sfida a 450 studenti del Modenese

Rinunciare volontariamente per tre giorni al cellulare: 72 ore senza chattare, senza postare foto su Instagram o scorrere la bacheca di Facebook. E' la sfida lanciata agli studenti delle scuole superiori di Vignola e Pavullo, insieme a quelli delle medie di Castelnuovo, nel Modenese. Ad aderire sono stati in tutto 450 ragazzi, mentre alcuni genitori non hanno acconsentito perché non avrebbero potuto contattare i figli.