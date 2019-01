Scuola, scontro sull'uso dei cellulari in classe: per il ministro Bussetti, telefoni utili per la didattica

E' scontro politico sull'uso dei cellulari a scuola. Dopo la proposta di legge di Lega e Forza Italia che proponeva il divieto sull'uso dei dispositivi elettronici in classe, sia per insegnanti che per alunni, è intervenuto il Ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti. "L'utilizzo dei device per quanto riguarda la didattica e' uno strumento fondamentale - ha dichiarato il Ministro, in quota Lega - e quindi sono a favore del loro uso ma soprattutto ho fiducia nei nostri studenti."