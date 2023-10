Bologna, 23enne si suicida in diretta su TikTok: era vittima di cyberbullismo | Il padre: "Ucciso da persone malvagie"

Vittima di cyberbullismo: cosa è successo

In queste ore molti creator di TikTok, italiani ma soprattutto americani, hanno realizzato video per ricostruire quello che è successo nelle ultime ore del giovane, muovendo in alcuni casi precise accuse di cyberbullismo. Secondo quello che moltissime persone hanno riferito, il giovane bolognese avrebbe conosciuto online una ragazza nella fandom di Call of Duty e, dopo che lei le aveva detto che era maggiorenne, avevano cominciato a scambiarsi dei messaggi in chat. La ragazza in realtà di anni ne aveva 17. E a quello che viene riferito da molti su TikTok, la minorenne avrebbe inviato le chat ad altri creator della community dei fan di Call of Duty che le avrebbero diffuse, accusando il 23enne bolognese di "pedofilia". Da qui si sarebbe scatenata una vera ondata di odio sollevando una bufera di insulti su Inquisitor Ghost tanto che lui avrebbe, per un periodo, smesso di postare video. Fino a martedì sera, quando ha avvitato la diretta e si è tolto la vita.