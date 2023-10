Giornata mondiale della salute mentale, neuropsichiatri infantili: "Intervenire in età evolutiva"

In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, che ricorre il 10 ottobre, la Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Sinpia), sottolinea l'importanza della sensibilizzazione, e dell'individuazione precoce dei sintomi, in un Paese nel quale quasi due milioni di bambini e ragazzi sono colpiti da disturbi neuropsichici. "È solo ponendo la lente d'ingrandimento sull'età evolutiva, che ha specificità e peculiarità rispetto all'età adulta, che si può intervenire precocemente", evidenzia Elisa Fazzi , presidente Sinpia.

"È un'emergenza di sanità pubblica" "La domanda di interventi in questo ambito è in continua crescita. Si tratta di una vera emergenza di sanità pubblica con un'inevitabile ricaduta su aspetti sociali, umani ed economici in tutti i Paesi del mondo. Il peso globale dei disturbi mentali nell'età dello sviluppo continua a crescere anche in Italia", aggiunge Fazzi.

Aumentate richieste di visite Secondo uno studio collaborativo policentrico coordinato dalla Neuropsichiatria Infantile dell'Università di Torino, diretta da Benedetto Vitiello, Neuropsichiatra infantile di fama internazionale, le richieste di visite neuropsichiatriche infantili urgenti sono aumentate negli ultimi anni: "Abbiamo analizzato i dati di nove ospedali italiani che hanno raccolto circa 25000 visite neuropsichiatriche urgenti rivolte a bambini e adolescenti dal 2018 al 2021 e abbiamo potuto registrare un drammatico incremento di visite soprattutto per quanto riguarda i disturbi dell'alimentazione, in particolare l'anoressia, e disturbi quali autolesionismo o comportamenti suicidali, in soggetti in età adolescenziale con una prevalenza del sesso femminile", commenta Vitiello.