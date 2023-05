"Spese pazze" in Emilia Romagna, l'ex capogruppo Pd Marco Monari in carcere

"Spese pazze", la condanna di primo grado

Quando Monari venne condannato in primo grado, a dicembre 2017, altri 12 consiglieri Pd furono assolti. Monari quel giorno fu condannato a quattro anni e quattro mesi, poi patteggiò un anno per le spese della legislatura precedente e in appello i giudici, pur assolvendolo per alcune voci, hanno unificato le pene e rideterminato quella complessiva in quattro anni e cinque mesi. Inizialmente la contestazione di peculato era di circa 940mila euro, ma si è sensibilmente ridotta, a circa ventimila euro.