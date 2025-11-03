Sfratti Bologna, aggredita la presidente di Confedilizia: "Mi urlava: ritira tutto"

Brunelli ha poi parlato del momento dell'aggressione: "Dopo l'incontro sono uscita e sono andata in un caffè e ho chiamato il presidente nazionale, l'avvocato Spaziani Testa - ha detto -, subito dopo appena svoltato l'angolo ho sentito solo una voce maschile che mi diceva: 'Ritira tutto'. Poi mi sono sentita addosso queste due mani che mi hanno scaraventato a terra, non era certo un ladro. Non mi ha fatto ulteriormente male. Ho percepito che quando ho ero al telefono c'era una persona che mi guardava male, penso sia la stessa".