Cronaca
Emilia Romagna
A "Diario del giorno"

Sfratti Bologna, aggredita la presidente di Confedilizia: "Mi urlava: ritira tutto"

A "Diario del giorno" la testimonianza di Elisabetta Brunelli

03 Nov 2025 - 18:00
© Da video

© Da video

"Appena ho svoltato l'angolo, mi sono sentita dire ritira tutto e sono stata buttata a terra". Sono le parole della Presidente di Confedilizia Bologna, Elisabetta Brunelli. La donna è stata aggredita giovedì sera, dopo l'incontro con Ilaria Salis.

A "Diario del giorno", Brunelli racconta quanto accaduto: "Ho rotto il naso, per fortuna è una rottura composta", ha spiegato. La donna aveva partecipato a un incontro dedicato agli sfratti nella città: "Siamo esposti da tempo come Confedilizia sul tema e volevo sapere quale fosse la posizione dell'eurodeputata Salis - ha aggiunto -, sono arrivata verso le 6.30. Nessuno mi ha riconosciuto e volevo sentire cosa aveva da dire. Perché per loro è un diritto all'occupazione non all'abitare".

Brunelli ha poi parlato del momento dell'aggressione: "Dopo l'incontro sono uscita e sono andata in un caffè e ho chiamato il presidente nazionale, l'avvocato Spaziani Testa - ha detto -, subito dopo appena svoltato l'angolo ho sentito solo una voce maschile che mi diceva: 'Ritira tutto'. Poi mi sono sentita addosso queste due mani che mi hanno scaraventato a terra, non era certo un ladro. Non mi ha fatto ulteriormente male. Ho percepito che quando ho ero al telefono c'era una persona che mi guardava male, penso sia la stessa".

