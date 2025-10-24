Bologna, famiglie sfrattate per costruire un b&b: scontri e polemiche

È stato lo stesso comitato antisfratto Plat a documentare l'accesso con video sui social. È stato chiesto, in base a quanto ricostruito, l'intervento degli assistenti sociali per trovare nuovi spazi per le famiglie, che "hanno sempre pagato l'affitto", ma una volta comunicato che gli assistenti sociali non sarebbero arrivati sul posto sono iniziate le tensioni. Le forze dell'ordine hanno sfondato una porta e poi, da un appartamento, è stato creato un varco per accedere all'altro. "I bambini sono stati trascinati via tra polvere e cemento", ha proseguito Plat. Un attivista è stato ferito al capo. La questura ha riferito che si trattava del settimo tentativo di accesso. E che nel corso del secondo sfratto "alcuni manifestanti hanno tentato di ostacolare le attività andando incontro ai reparti schierati e sono state necessarie alcune cariche di alleggerimento".