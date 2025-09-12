Piacenza, pensionato resta senza casa dopo 10 tentati sfratti

Gli inqulini che vivono nel suo appartamento a Piacenza hanno smesso di pagare l'affitto dal novembre 2023, lasciando al proprietario, 85enne, anche l'onere delle spese condominiali. Dopo due anni di morisità nel luglio scorso lo sfratto è diventato esecutivo, ma ben dieci tentativi di liberare l'abitazione sono andati a vuoto. Questo pensionato ha perso ogni speranza. L'appartamento è in una zona centrale di Piacenza. Il contratto con gli inquilini, marito e moglie con un figlio ancora minorenne, risale a qualche anno fa. Per l'anziano oltre al danno economico anche la beffa. Su quell'immobile, occupato da morosi, deve pagare anche le tasse. Le offerte di un alloggio alternativo, presentate dai servizi sociali, sono state rifiutate dalla coppia di coniugi.