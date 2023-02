Sassuolo, quattro vigili indagati per tortura ai danni di un immigrato

Si tratta di due agenti e due assistenti, questi ultimi accusati anche di falsità ideologica in atto pubblico per aver redatto una relazione di servizio falsa. Il provvedimento, disposto dal Gip del tribunale di Modena e richiesto dalla Procura, parte da una denuncia del direttore generale dell'Ospedale della città emiliana per un fatto risalente all'ottobre del 2021. I quattro, secondo l'esposto, avrebbero aggredito l'uomo mentre si trovava al pronto soccorso per una crisi ipoglicemica.

Cosa è successo L'uomo era stato trasportato in ambulanza in ospedale dalla Croce Rossa di Sassuolo dopo che era stato trovato in strada in stato confusionale. Secondo quanto denunciato nell'esposto e ricostruito dalla Procura mentre era in corso la raccolta dei dati del paziente e i suoi parametri vitali, i quattro sono arrivati in ospedale senza che qualcuno li avesse chiamati e hanno iniziato a inveire contro il paziente, immobilizzandolo con forza alla barella sulla quale si trovava e picchiandolo sul petto e sulla testa. Uno di loro - spiega la Procura - è salito con i piedi sul bacino del paziente, in posizione accovacciata, chiedendogli con insistenza se avesse assunto sostanze stupefacenti. I comportamenti dei quattro agenti sono stati descritti dettagliatamente dal personale sanitario. Dalle dichiarazioni di medici e infermieri è emersa infatti la convinzione che l'uomo fosse legato al mondo dello spaccio.

Immigrato in Italia con permesso di soggiorno: lavora come operaio La vittima lavora come operaio in Italia da anni, con regolare permesso di soggiorno, e non è mai stato denunciato o anche solo foto segnalato per reati di droga.