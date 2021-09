La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ricevuta dagli uffici la traduzione di tutti gli atti della pratica, ha firmato e trasmesso al Pakistan le due domande di estradizione per i genitori di Saman Abbas, indagati per l'omicidio della figlia e ricercati da Interpol a livello internazionale. La 18enne, secondo quanto emerso, sarebbe stata uccisa da alcuni familiari per aver rifiutato un matrimonio combinato.