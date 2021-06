Saman, la denuncia del 22 aprile contro i genitori: "Trattengono i miei documenti"

"Sono intenzionata a presentare denuncia contro i miei genitori perché trattengono i miei documenti e non me li hanno voluti consegnare nemmeno davanti a voi". Così parlava Saman Abbas, la ragazza scomparsa lo scorso 29 aprile a Novellara (Reggio Emilia). Sette giorni prima, il 22 aprile, Saman aveva deciso di sporgere denuncia contro i suoi genitori. "Quarto Grado" ne mostra in esclusiva il contenuto.

"Quando a casa mia, poco prima, mi avete chiesto i documenti, io li ho chiesti a loro e i miei genitori non me li hanno voluti consegnare", continuava la ragazza. "Alla vostra richiesta di consegnare i documenti, mio padre ha risposto che non li avevano e, in lingua pakistana, a me ha detto di dire a voi che li avevo persi".