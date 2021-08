"Parlando con mia madre le dicevo: lui è troppo grande per me e anche lui non vuole sposarsi con me. Lei mi rispondeva che non è una decisione mia". Sono le parole che la 18enne pakistana Saman Abbas aveva affidato ai carabinieri il 3 febbraio, pochi mesi prima di scomparire da Novellara (Reggio Emilia) il 30 aprile. Gli inquirenti ipotizzano che sia stata uccisa dalla famiglia per aver rifiutato il matrimonio con un cugino di 11 anni più grande.