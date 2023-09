Saman Abbas, il video dell'arrivo del padre Shabbar in aula

Il padre di Saman Abbas, Shabbar oggi è comparso in aula davanti alla Corte d'Assise di Reggio Emilia dove è in corso l'udienza del processo per l'omicidio della figlia. L'uomo è stato estradato nei giorni scorsi dal Pakistan. Si tratta di "un passo avanti affinché, dopo un atroce delitto, la giustizia possa compiere il suo percorso", aveva detto il ministro Nordio annunciando trasferimento dell'uomo.

Simone Servillo, il legale di Shabbar Abbas, intervistato a "Morning News" ha dichiarato: "Il mio assistito non sa da chi è stata uccisa la figlia e vuole saperlo. Sebbene sia stato dipinto come il mandante di questo vergognoso omicidio, è un uomo al quale hanno ammazzato la figlia e vuole giustizia". Servillo poi ha parlato dei colloqui fatti con il suo assistito: "Mi ha detto che chi ammazza una figlia è una bestia e che lui non è una bestia. Quanto al matrimonio combinato - ha rivelato - Shabbar ha sottolineato che anche il dettame islamico non comporta la possibilità per il padre di obbligare la figlia con la forza a un matrimonio".

Oggi per Shabbar Abbas ci sarà anche il primo incontro con i cugini tra cui Danish. "Sotto questo profilo è molto tranquillo, lui non ha puntato il dito contro qualcuno: lui non sa chi ha ucciso la figlia e vuole saperlo", ha concluso il legale.