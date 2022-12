Saman Abbas, il padre Shabbar contro l'operatore di "Quarto Grado": "Vai all'inferno"

Se in questi giorni in Italia si è svolta l'autopsia sul corpo di Saman Abbas, la 18enne scomparsa da casa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio a Novellara (RE), in Pakistan, dopo l'arresto dello scorso 15 novembre, il padre Shabbar è stato interrogato dai magistrati.

Proprio al termine di uno di questi incontri l'uomo viene intercettato dalla troupe di "Quarto Grado", che lo filma e gli rivolge una serie di domande sulla figlia. "Vai all'inferno", dice Shabbar al cameraman, cercando, in uno scatto d'ira, di sferrargli anche un pugno.

Trattenuto dalle catene, l'uomo torna poi sul blindato, verso la prigione di massima sicurezza in cui è al momento rinchiuso.