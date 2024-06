Saman Abbas, la madre in tribunale a Islamabad: le immagini esclusive a "Quarto Grado"

"Quarto Grado" ha mostrato in esclusiva le immagini in tribunale di Nazia Shaheen, condannata in primo grado all'ergastolo insieme al marito Shabbar per aver ucciso la figlia Saman Abbas a Novellara (Re), la notte del 1° maggio 2021. Nel video si vede la donna, arrestata il 31 maggio scorso in un villaggio al confine del Kashmir dopo 3 anni di latitanza, avviarsi per partecipare all'udienza nel palazzo di giustizia di Islamabad, in Pakistan. Scortata dalle forze dell'ordine, la madre di Saman esce da una stanza indossando un velo bianco, il volto coperto da una mascherina nera. Le immagini riprendono l'entrata e l'uscita dall'Aula quando la donna viene caricata su una camionetta della polizia diretta verso il carcere in cui è detenuta ad Adiala, a circa 36 chilometri dalla capitale.