Saman Abbas, il fidanzato: "Mi aveva detto 'ho un padre di m***a'"

"Attenzione! Ho un padre di m***a". A "Dritto e rovescio" parla in esclusiva il fidanzato di Saman Abbas, che, tra le lacrime, racconta all'inviata della trasmissione ciò che la 18enne scomparsa da oltre un mese a Novellara (RE) gli raccontava a proposito della sua famiglia.

I due, che si conoscevano da circa un anno, si sono sentiti per l'ultima volta il 30 aprile. "Se non mi faccio sentire per più di 48 ore chiama le forze dell'ordine", scriveva la ragazza, prima di sparire. Lui, però, non ha avvisato i carabinieri, probabilmente per evitare ritorsioni su di sé e i suoi familiari in Pakistan.