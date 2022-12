Rimini, di nuovo nei guai la brasiliana 25enne che aveva "castrato" il vicino (per sbaglio)

L'ultimo guaio in cui la giovane è finita, risale alla notte tra sabato e domenica: sporca di sangue e in preda a grida e deliri, è stata fermata davanti a un locale di Miramare per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. L'estate scorsa la giovane, in evidente stato di ebbrezza, aveva "sbagliato" appartamento e aggredito un uomo, ritenuto un intruso ma in realtà il regolare padrone di casa, che aveva trovato sotto la doccia.

L'ultimo episodio - Provando a mettere ordine tra i guai della giovane brasiliana, l'ultimo risale, appunto, allo scorso weekend, come riportato da Rimini Today. Tutto parte dalla segnalazione di una donna, che nota la brasiliana ricoperta di sangue davanti a un locale. All'arrivo della polizia, la giovane, in stato alcolico alterato, non solo non collabora ma aggredisce gli agenti tra morsi, calci, insulti e foglie di cespuglio strappate e passate sul suo corpo prima di essere buttate addossi agli agenti. Un delirio in piena regola a cui era presente anche un ragazzo, anche lui sporco di sangue, risultato essere un suo ex fidanzato.

L'appartamento "sbagliato" - La brasiliana, dopo essere stata portata in Questura, è stata processata per direttissima e ha patteggiato 10 mesi con la sospensione della pena. Ma questo, si diceva, è solo l'ultimo episodio. Il più clamoroso di cui si è resa protagonista risale alla scorsa estate. Tornando a casa con in corpo un livello alcolico decisamente alto, la giovane sbagliò letteralmente appartamento, entrando non nel suo ma in quello del vicino. E senza accorgersi dell'errore, aggredì un uomo che trovò sotto la doccia, dopo aver scambiato per un malvivente e un intruso colui che in realtà altro non era che il normale e regolare... padrone di casa.

L'uomo aggredito sotto la doccia - La brasiliana aggredì con violenza quell'uomo trovato sotto la doccia con un violento strappo alle parti intime. Gesto che procurò al malcapitato un trauma alla sacca scrotale e che costò, invece, alla brasiliana una denuncia.

Il caos nei ristoranti - In precedenza, la ragazza era stata anche sospettata di aver dato alle fiamme un ristorante nel quale aveva lavorato in passato come cameriera. Infine, tra i suoi precedenti c'è anche una condanna a 3 anni e 8 mesi per aver scatenato il caos in un locale. Ubriaca e in compagnia del fidanzato, aveva prima iniziato a lamentarsi delle posate sporche, poi si era denudata e aveva iniziato a inveire contro un uomo che cercava di calmarla (e addosso al quale il fidanzato aveva alla fine spaccato una bottiglia), costringendo i poliziotti a usare contro di lei lo spray al peperoncino.