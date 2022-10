Rimini, si finge malata per saltare la scuola: indagata professoressa

La procura di Rimini ha chiesto il rinvio a giudizio per una professoressa e due medici curanti, tutti e tre residenti in provincia di Reggio Calabria, indagati in concorso per truffa ai danni dello Stato.

I professionisti, con attestazioni di false diagnosi, avrebbero permesso alla docente di giustificare l'assenza dal servizio per lunghi periodi. La professoressa, 30 anni, dal 2019 fino all'anno scolastico 2022 ha ricevuto diversi incarichi a tempo determinato come supplente, in provincia di Rimini. Nel corso dei tre anni scolastici, avrebbe prodotto una serie di certificazioni mediche per non presentarsi in cattedra.