Rimini, arrestato il 38enne che da piccolo fu aiutato da Maradona

Nel 1985 Quarto aveva poco più di un anno quando fu portato dai suoi genitori in Svizzera per un intervento chirurgico al palato. L'operazione fu possibile grazie ai fondi raccolti durante una partita di beneficenza organizzata da Diego Armando Maradona in persona. L'amichevole si giocò ad Acerra (Napoli) e permise alla famiglia del ragazzo di sostenere le spese per le cure e per il viaggio. Nel 2002 poi, l'incontro con il calciatore nel programma televisivo

C'è posta per te



Adesso Quarto torna alla ribalta per una storia completamente diversa. L'uomo è stato arrestato dopo che i carabinieri l'hanno colto in flagrantea Bellaria Igea Marina mentre cedeva una dose di cocaina a un imprenditore di zona.



Nel suo appartamento poi, sono stati ritrovati e sequestrati 50 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e cinquemila euro in contanti. Identificato e segnalato l'acquirente. Per Quarto sono stati disposti gli arresti domiciliari con la revocazione del reddito di cittadinanza.