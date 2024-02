Reggio Emilia, soldi per rilascio veloce di passaporti: sospesa poliziotta

Manipolato il calendario delle convocazioni

A far scattare le indagini è stata una segnalazione partita dagli operatori dell'ufficio passaporti. Secondo l'accusa i destinatari della misura cautelare avevano organizzato, in concorso con altri tre soggetti, un meccanismo fraudolento che consentiva di manipolare il calendario delle convocazioni in Questura per il rilascio del passaporto. L'agenzia sottoposta a sequestro, così, riusciva ad assicurare ai propri clienti la certezza di rapidissime convocazioni per il rilascio del passaporto. Nel corso delle indagini si sono evidenziate 163 convocazioni nate dal meccanismo truffaldino.