Reggio Emilia, runner travolto e ucciso da un'auto all'alba

Tragedia all'alba a Cadelbosco di Sopra, in provincia di Reggio Emilia.

Un runner è morto dopo essere stato investito da un'auto intorno alle 7:30 nella frazione di Zurco su via Colombo. La vittima, un 56enne residente a Reggio Emilia, stava correndo lungo la strada quando è stato travolto da una Mercedes Clk condotta da un 45enne, uno straniero residente in provincia di Pavia. Il podista è stato sbalzato per diversi metri ed è morto sul colpo a seguito delle gravi lesioni riportate. La vettura è finita in un piccolo fossato e il conducente è rimasto ferito, ma le sue condizioni non sono gravi. Il sindaco: "Su quella provinciale si corre troppo, abbiamo chiesto per due volte gli autovelox e per due volte la richiesta è stata bocciata".