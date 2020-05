Trovato morto in fondo dirupo runner scomparso sul Grappa 

E' stato trovato morto, in fondo ad un dirupo, un runner 37enne di Bassano (Vicenza) del quale erano scattate le ricerche, dopo che l'uomo, uscito di casa per una corsa in montagna sul Grappa, non aveva fatto rientro. Si ipotizza che l'uomo, salito sulla cresta, sia scivolato nel vuoto, per un centinaio di metri. La salma è stata recuperata con il verricello dai tecnici dell'elicottero e portata a valle.