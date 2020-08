Reggio Emilia, per curarla servono più di 100mila euro | La sorella: "Andrò a chiedere l'elemosina se necessario"

"Lei c'era sempre, cercava di aiutare chiunque le ponesse un problema. Adesso tocca a noi esserci". Poche parole sufficienti per riassumere il rapporto che lega Giulia Centonze, 23enne di Reggio Emilia, alle sue amiche di sempre. Lo scorso anno, dopo un incidente d'auto, è finita in stato di "minima coscienza". L'unica speranza di miglioramento sarebbe trasferirla in una clinica a Innsbruck, in Austria, ma "per tre mesi di cure servono 100mila euro". La sorella non si dà per vinta: "Se serve chjederò anche l'elemosina". Le amiche intanto, hanno lanciato una raccolta fondi: "Lo dobbiamo a lei e alla nostra amicizia".