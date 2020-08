Esplosione Beirut, Onu lancia raccolta fondi da 565 milioni di dollari

Le Nazioni Unite hanno lanciato una raccolta fondi per il Libano che ha raggiunto i 565 milioni di dollari. I soldi serviranno per la ricostruzione di Beirut, devastata dall'esplosione avvenuta nel porto il 4 agosto. In particolare, i fondi saranno utilizzati per edificare ospedali e scuole e saranno destinati al sostegno degli sfollati.