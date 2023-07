Reggio Emilia, chiede una ricetta al medico e scopre di essere morto

A essere deceduto era in realtà l'unico suo omonimo presente in città. E lui, vivo e vegeto, la prende sul ridere: "Non mi facciano pagare tasse e imposte"

Lo sa bene Pietro Fanticini, imprenditore caseario di Reggio Emilia , che dopo aver chiesto al proprio dottore una ricetta ha scoperto... di essere morto un anno prima . Per la precisione, il 2 dicembre 2022. Eppure lui è vivo e vegeto. Che cosa è successo? A essere deceduto in quel giorno è stato un suo omonimo , anzi l'unico omonimo presente in città. A raccontare la surreale vicenda è Il Resto del Carlino.

La scoperta - "Ho contattato nei giorni scorsi il mio medico per farmi prescrivere alcuni farmaci - ha spiegato Fanticini a Il Resto del Carlino -. Non riuscendo il dottore a farmi le ricette, ho scoperto una cosa curiosa: sono deceduto lo scorso anno". E così ha scritto al commercialista: "Tramite lui ho provveduto a verificare presso l'Agenzia delle Entrate la mia posizione. Niente da fare". La schermata dei dati anagrafici, fatta pervenire al giornale, non lascia spazio a dubbi: Pietro Fanticini, nato a Reggio Emilia nel 1947, è deceduto il 2 dicembre 2022.

Leggi Anche Ecuador, dichiarata morta si risveglia poco prima del funerale

"Smettano di farmi pagare le tasse" - Come detto, quel Pietro Fanticini non è lui, ma un omonimo. L'imprenditore non può far altro che prenderla sul ridere: "Spero solo che l'Agenzia delle Entrate smetta di farmi pagare tasse e imposte, visto che mi hanno dato per morto". E la famiglia? "Da quando l'ho scoperto mia moglie, ormai vedova, piange singhiozzando sul divano di fianco a me". E i figli? "Tramite Whatsapp mi chiedono la consistenza dei beni lasciati in eredità". E non sono gli unici a essere dispiaciuti: "Il mio medico è disperato perché ha un paziente in meno".