Ecuador, dichiarata morta si risveglia poco prima del funerale

La donna era stata dichiarata morta per arresto cardiopolmonare dopo aver subito un ictus. Era stata messa in una bara e portata in un'impresa di pompe funebri, dove i parenti hanno tenuto una veglia prima del funerale. Quando, dopo quasi cinque ore, hanno aperto la bara per cambiarle i vestiti, si sono resi conto che era ancora viva.

Montoya è stata poi trasportata nello stesso ospedale in cui era stata dichiarata morta e ora si trova in terapia intensiva. "Mia madre è attaccata all'ossigeno, il suo cuore è stabile. Il dottore le ha dato un pizzicotto sulla mano e lei ha reagito", ha detto il figlio della donna, come riporta il quotidiano El Universo.

Non è la prima volta che accade un fatto simile. A febbraio, nello stato di New York, una donna di 82 anni si è risvegliata nella bara ed era stata dichiarata morta tre ore prima.