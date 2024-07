Reggio Emilia, morto l'ex calciatore Guerra dopo la puntura di un'ape | Era stato già salvato una volta

L'ex difensore, nativo di Verona e cresciuto nel Vicenza, ha militato in varie squadre italiane (tra cui il Prato), ma è rimasto nel cuore dei tifosi granata per aver partecipato alla stagione 1988-89 in cui la Reggiana di Pippo Marchioro conquistò la promozione in serie B con l'allenatore Pippo Marchioro. Guerra a Reggio Emilia si era poi sposato e aveva continuato a vivere, terminando la sua carriera come dipendente di banca, prima della pensione.