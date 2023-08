Costa Vescovato (Alessandria), un bambino di 9 anni muore per una puntura di calabrone

Lo shock anafilattico scatenato dal veleno dell'insetto ha ucciso il piccolo in pochi minuti. Non sono bastati i soccorsi immediati e il ricovero d'urgenza all'Ospedale Infantile della città piemontese

Il bambino era in vacanza con la famiglia (padre, madre la sorella di 6 anni) ed è stato punto lunedì sera: la morte è avvenuta in pochissimi minuti nonostante i tentativi di rianimazione e il ricovero d'urgenza da parte del 118 all'Ospedale Infantile di Alessandria. Padre e madre del bambino stanno valutando la possibilità di donare gli organi.

A Costa Vescovato (Alessandria) un bambino tedesco di 9 anni è morto per shock anafilattico causato da una puntura di calabrone .

La famiglia del piccolo stava trascorrendo le sue vacanze in una delle strutture della cooperativa Valli Unite. I medici hanno spiegato ai genitori che, anche se la puntura fosse avvenuta a pochi metri dall'ospedale, per il piccolo non ci sarebbe stato nulla da fare.