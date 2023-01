23 gennaio 2023 16:01

Reggio Emilia, botte alla moglie incinta all'ottavo mese: 40enne arrestato | "La picchio quando voglio"

La donna riceveva calci alla pancia, schiaffi e pugni in faccia. Con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate un impiegato marocchino è finito in manette