Ravenna, acquista una confezione di involtini e trova un pezzo di dito

carabinieri

Raccapricciante sorpresa per un consumatore del Ravennate che ha trovato un residuo compatibile con un dito nel pacco di involtini che aveva acquistato in un supermercato di Imola (Bologna). La Procura ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'analisi del Dna. Mentre i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo nell'esercizio per controllare le restanti confezioni, che non risultano alterate.