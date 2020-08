Parma, getta transenne sui binari: evitato il deragliamento a un treno regionale

Un tunisino di 21 anni ha devastato una stazione, gettando su un binario tre transenne e rischiando così di far deragliare un treno. Il giovane è stato fermato dai carabinieri di Borgo Val di Taro (Parma), a Ostia Parmense. Gli stessi militari hanno evitato danni al regionale in arrivo, da La Spezia e diretto a Parma, con a bordo centinaia di persone: un militare è sceso sui binari ed è riuscito a spostare due delle tre transenne su un marciapiede.

La terza transenna è stata urtata dalla locomotiva ed è finita a distanza, ma senza gravi conseguenze: Il militare è stato lievemente ferito dal contraccolpo. Il tunisino è stato invece arrestato per attentato alla sicurezza dei trasporti.

La centrale operativa ha ricevuto una chiamata di una persona residente vicino alla stazione, che ha visto dalla finestra cosa stava facendo l'uomo. Una pattuglia è stata subito mandata sul posto. Il 21enne aveva rotto una porta a vetri, staccato una macchinetta obliteratrice, divelto il tabellone degli orari e gettato tre transenne sul binario. Fermato con difficoltà, i militari hanno sentito l'altoparlante della stazione annunciare l'arrivo di un convoglio in transito. Alla fine l'uomo, con precedenti, è stato portato in caserma: sarà denunciato anche per danneggiamento aggravato.