Nubifragio a Forlì: il soccorso in gommone dei vigili del fuoco | FOTO E VIDEO

L'ondata di maltempo che interessa l'Emilia Romagna ha provocato un violento nubifragio a Forlì. La forte pioggia ha causato disagi in città, soprattutto nella zona di via Niccolò Copernico, nell'area Est, dove i vigili del fuoco sono intervenuti a bordo di un gommone per salvare due automobilisti bloccati in un sottopasso per l'innalzamento del livello dell'acqua.