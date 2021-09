16 settembre 2021 21:25

Nubifragio a Milano: forti piogge e strade allagate

Sottopassi allagati e rami caduti sono stati il risultato di ore di forte pioggia a Milano. Le squadre operative del Comando dei vigili del Fuoco hanno lavorato per contenere i danni dell'acquazzone che si aspettava da giorni e per monitorare le condizioni del Seveso. Al momento la situazione è sotto controllo e "non si registrano criticità". Gli interventi si sono concentrati tra San Giuliano Milanese e via Ripamonti.